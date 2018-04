Ilya Kovalchuk avec les Rangers?

Agence QMI 09-04-2018 | 10h55

L'attaquant Ilya Kovalchuk désire effectuer un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et le Russe aimerait disputer les deux ou trois prochaines saisons en Amérique du Nord. Si les plans de l'ex-joueur d'avant des Thrashers d'Atlanta et des Devils du New Jersey se réalisent, il portera l'uniforme des Rangers de New York dès la saison prochaine.

C'est du moins ce qu'a affirmé le journaliste Igor Eronko de Sport-Express, lundi.

L'attaquant du SKA de Saint-Pétersbourg a déjà mentionné qu'il effectuerait son retour tant attendu de ce côté-ci de l'Atlantique et la LNH l'a autorisé à s'entendre avec une équipe avant le 1er juillet, soit la date d'ouverture du marché des joueurs autonome.

Le Russe, qui s'est exilé dans la Ligue continentale de hockey (KHL) en 2014, pourra discuter avec les 31 équipes du circuit Bettman à compter du 15 avril, le jour de son 35e anniversaire. Il sera alors l'un des joueurs le plus convoités par les formations à la recherche d'un marqueur et touchera sans doute une somme faramineuse lorsqu'il traversera l'Atlantique.

Kovalchuk ne pourra toutefois signer de contrat avant le 1er juillet à midi, lorsque s'ouvrira la fenêtre pour embaucher les joueurs autonomes sans compensation. À cette date, il n'aura plus de liens avec les Devils du New Jersey, détenteurs de ses droits jusqu'à la date butoir.