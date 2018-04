Alexander Ovechkin: les Capitals ne se sont pas trompés

Agence QMI 03-04-2018 | 10h07

Même s'ils sont toujours en quête de la première coupe Stanley de leur histoire, les Capitals de Washington peuvent se dire qu'ils ont eu la main heureuse en accordant une très longue prolongation contractuelle à l'attaquant Alexander Ovechkin il y a plus de 10 ans.

Le Russe a accepté une entente de 13 ans et de 124 millions $ le 10 janvier 2008 et plus d'une décennie plus tard, il vaut encore son pesant d'or. Il domine la course au trophée Maurice-Richard en vertu de ses 46 buts et s'il parvient à devancer les Patrik Laine (Jets de Winnipeg), Evgeni Malkin (Penguins de Pittsburgh), William Karlsson (Golden Knights de Vegas), Connor McDavid (Oilers d'Edmonton) et autres, le joueur-vedette mettra la main sur son septième titre des francs-tireurs en carrière.

Aussi, le propriétaire Ted Leonsis est très heureux de sa décision d'avoir gardé le numéro 8 dans son giron pour longtemps.

«Ai-je des regrets? Oui, celui de ne pas lui avoir donné un pacte de 15 ans!, a-t-il mentionné au quotidien "The Washington Post" cette semaine. Je pense que ce contrat nous a permis de dire aux partisans que nous méritions cela et qu'Alex n'irait nulle part ailleurs. C'était le plus important à l'époque, car nous perdions nos meilleurs joueurs et on n'était pas un marché de hockey. [...] Quand il a affirmé : "c'est ici que je veux être et m'engager à long terme", ce fut le moment déterminant pour cette organisation.»

Backstrom a suivi

Pour sa part, le vétéran Nicklas Backstrom a suivi l'exemple de son coéquipier en paraphant une entente de 10 ans, d'une valeur annuelle moyenne de 6,7 millions $, le 17 mai 2010. En voyant le sérieux de l'organisation, il a été convaincu.

«À propos de cela, je suis heureux aujourd'hui. Je voulais demeurer avec le même club et quand Alex a signé pour 13 ans, ça m'a ouvert la porte», a-t-il admis.

Maintenant, les Capitals espèrent savourer les grands honneurs avec Ovechkin et Backstrom, d'autant plus qu'ils viennent de remporter le titre de la section Métropolitaine. Ils souhaitent également voir leur vedette continuer à remplir le filet pour quelques années.

«Je pense qu'Alex est unique en son genre, a dit Leonsis. Il peut jouer pour encore très, très longtemps. Il connaît sa place dans l'histoire et s'il prend soin de lui - ce qu'il a toujours fait -, il peut demeurer dans la Ligue nationale pour de nombreuses saisons. J'aime le voir à l'oeuvre et il peut consolider sa position au Temple de la renommée. Cependant, nous savons tous que nous sommes là pour gagner un championnat et j'espère que ça arrivera cette année.»