LNH: les joueurs ayant le meilleur rapport qualité-prix

Agence QMI 21-03-2018 | 14h25

Pour le grand bonheur des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) et des gérants d'estrade, certains joueurs trouvent toujours le moyen de produire d'une manière inversement proportionnelle à leur salaire. Dans ce cas, c'est-à-dire que le nombre de points est élevé alors que le montant dans le compte en banque, toute proportion gardée, est bas.

Certain directeurs généraux et «poolers» avertis doivent se frotter les mains en voyant la production de certains joueurs cette saison. George McPhee est l'un d'entre eux.

En effet, le directeur général des Golden Knights de Vegas a eu la main heureuse en sélectionnant les attaquants Jonathan Marchessault et William Karlsson au repêchage d'expansion. Avec des salaires respectifs de 750 000 $ et de 1 million $, les deux joueurs sont 29e et 31e au classement des pointeurs de la LNH.

Pour chaque point que Marchessault (67) obtient, il en coûte 11 194,03 $ aux Golden Knights. Pour ce qui est Karlsson (66), chaque point vaut 15 151,52 $. Aucun autre joueur n'a fait mieux.

Les deux joueurs écoulent la dernière année de leur pacte respectif. Marchessault a déjà signé une prolongation de contrat de six ans et de 30 millions $, alors que Karlsson n'a pas d'entente pour la saison prochaine et pourrait devenir joueur autonome avec compensation.

En compagnie de l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Yanni Gourde (17 857,14 $), ils sont, de loin, les trois attaquants possédant des contrats qui ne sont pas des pactes d'entrée avec le meilleur rapport qualité-prix. Gourde a amassé 56 points depuis le début de la campagne. Il écoule la première année d'un pacte de deux ans et de 2 millions $.

Toujours chez les Golden Knights, le défenseur Colin Miller a causé une certaine surprise en amassant 39 points depuis le début de campagne. Miller a un contrat de 1 million $ en poche. C'est ainsi un rendement de 25 641,03 $ par point, au premier rang chez les joueurs d'arrière.

Le Wild flaire les bonnes affaires

Outre les Golden Knights, qui possèdent également dans leurs rangs Erik Haula (52 points) et son poids de 52 884,62 $ par point, le Wild du Minnesota est une équipe qui a fait des bonnes affaires.

En effet, les contrats des attaquants Jason Zucker et Eric Staal donnent raison au directeur général Chuck Fletcher de leur avoir fait confiance.

Zucker, qui avait signé un contrat de deux ans et 4 millions $, a totalisé 57 points cette saison, pour un montant de 35 087,72 $ par point. Et il y a le bon vieux Eric Staal et ses 71 points cette saison qui écoule la deuxième année d'un pacte de trois ans et de 10,5 millions $. C'est donc dire que chaque point qu'il a obtenu équivaut à 49 295,77 $.

Outre ces deux attaquants, le défenseur Matt Dumba a amassé 41 points en 73 matchs avec un poids de 2,55 millions $ sur la masse salariale. Avec 62 195,12 $ par point, il est au deuxième rang de tous les défenseurs de la LNH, derrière Miller

John Carlsson (Capitals de Washington) et John Klingberg (Stars de Dallas) talonnent cependant Dumba. Les deux défenseurs ont récolté 61 points depuis le début de la campagne. Carlsson écoule la dernière année de son contrat de six ans et de 23,8 millions $ (moyenne de 3 966 667 $ par année), alors que Klingberg écoule la troisième saison d'un pacte de sept ans et de 29,75 millions $ (moyenne de 4,25 millions $ par année).

McDavid intouchable

Maintenant, les joueurs qui obtiennent un rendement élevé lors de leur contrat d'entrée dans la LNH sont des denrées de luxe pour n'importe quelle équipe de la LNH.

Et dans cette catégorie, Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, est intouchable. Le numéro 97 des Oilers touche 925 000 $ et il a amassé 90 points pour une moyenne de 10 277,78 $ par point. Ce sera toutefois un peu différent lorsqu'il empochera 12,5 millions $ par saison à partir de la prochaine campagne.

Suivent par la suite Mikko Rantanen (Avalanche du Colorado), Mathew Barzal (Islanders de New York), Brayden Point (Lightning) et Patrik Laine (Jets de Winnipeg).

Mikhail Sergachev est le meneur chez les défenseurs avec un pacte d'entrée.

Méthodologie

Pour ce texte, la méthodologie suivante a été utilisée :

-Chaque joueur doit avoir disputé 55 matchs et avoir au moins 30 points

-Les joueurs ayant un contrat d'entrée en poche sont traités dans une autre catégorie

-Les statistiques ont été compilées après la soirée du 20 mars 2018

-Avec l'aide du site CapFriendly.com pour les salaires (poids sur la masse salariale)