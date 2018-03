Le règlement du hors-jeu restera le même

Agence QMI 20-03-2018 | 16h21

Les directeurs généraux des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) se sont réunis pour une deuxième journée consécutive, mardi, à Boca Raton, en Floride, pour discuter d'une éventuelle modification concernant le règlement des hors-jeux.

Après avoir analysé leurs différentes options, ils en sont venus à la conclusion que le règlement allait demeurer le même. Ils ont estimé que la règle en vigueur était suffisamment claire, et ils se sont dits satisfaits de la manière dont elle était appliquée par les arbitres.

Avant d'en arriver à ce constat, les 31 DG ont pensé modifier le règlement 83,1 qui permet aux joueurs d'être considérés hors de la zone adverse si l'un de leurs patins traverse la ligne et est en contact avec la surface glacée de la zone neutre.

Cette règle, qui a été instaurée lors de la saison 1929-1930, a laissé place à quelques jeux révisés lorsque le patin ne touche pas la glace, malgré qu'il ne soit pas dans la zone adverse.

Sur les 68 révisions effectuées depuis le début de la saison en cours, 33 décisions ont été renversées, pour un pourcentage de 48,5 %.

L'une des raisons évoquées au fil des ans pour ne pas changer ce règlement est qu'en autorisant les joueurs à lever leurs patins en entrée de zone adverse, cela augmenterait le risque de blessure en lien avec la lame.

À terme, 10 directeurs généraux ont appuyé la demande de modification du règlement contre 21 qui souhaitaient le statu quo.

Colin Campbell, vice-président des opérations hockey pour la LNH, aurait préféré que les directeurs généraux en viennent à une décision différente.

«Personnellement, je n'aime pas ce règlement. Mais ils sentent que ça fonctionne bien. Selon nos observateurs, nous avons eu 16 buts de plus (à cause du règlement). Puis les joueurs savent ce qu'est un hors-jeu et ils connaissent le règlement.»

Campbell ne compte pas demander à nouveau un changement de réglementation concernant les hors-jeu l'année prochaine.