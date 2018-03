Pekka Rinne, un candidat de choix pour le trophée Vézina

Agence QMI 20-03-2018 | 10h41

Le gardien des Predators de Nashville Pekka Rinne a envoyé dernièrement un message fort à la planète hockey, car ses récents succès pourraient lui permettre de remporter le premier trophée Vézina de sa carrière.

Le Finlandais a d'ailleurs savouré un 11e triomphe consécutif en disposant des Sabres de Buffalo 4-0, lundi. Il s'agissait de sa 40e victoire de la campagne et ses 35 arrêts lui ont valu un huitième blanchissage cette saison, un 51e en carrière dans la Ligue nationale (LNH). Avec une fiche de 40-9-4, une moyenne de buts alloués de 2,21 et un taux d'efficacité de ,931, il devient un incontournable dans la course au Vézina, qui récompense le meilleur homme masqué du circuit.

«Il a été le meilleur jusqu'ici, a commenté le défenseur P.K. Subban au site NHL.com. Il y a plusieurs excellents gardiens dans la ligue, mais je ne crois qu'il faille analyser son jeu longuement pour constater qu'il a été supérieur à sa position. Nous avons une très bonne équipe et nous jouons bien défensivement. Cependant, quand il doit effectuer les gros arrêts, il les faits. Il est là chaque soir pour nous.»

Pierre angulaire

Sans Rinne, qui est le septième gardien de l'histoire de la LNH ayant obtenu au moins 40 gains lors de trois saisons différentes, les Predators ne trôneraient pas au sommet du classement général avec 106 points.

«Il est tellement motivé, c'est un vrai professionnel, a exprimé l'attaquant Ryan Johansen, auteur d'un filet, lundi. Il parvient à nous transporter sa motivation et il est la raison pour laquelle nous occupons notre position actuelle au classement. Pekka a été phénoménal toute l'année, c'est un homme en mission et il apprécie chaque moment.»

«Tous les jours, il est notre leader dans le vestiaire et il prêche par l'exemple. Personne ne peut batailler autant que lui sur une base quotidienne. C'est plaisant d'être son coéquipier et de le voir à l'oeuvre», a ajouté le joueur d'avant.