Bobby Ryan et Erik Karlsson croyaient avoir été échangés

Agence QMI 14-03-2018 | 14h20

L'attaquant des Sénateurs d'Ottawa Bobby Ryan était certain qu'il poursuivrait la saison avec une équipe de l'Association de l'Ouest en compagnie d'Erik Karlsson.

Vingt-quatre heures avant la date limite des transactions, Ryan s'est fait dire de faire ses valises et il croyait que son séjour de quatre ans dans la capitale nationale était terminé.

«J'ai entendu dire qu'une entente était en place, mais l'équipe s'est désistée à la dernière seconde», a dit Ryan au quotidien «Ottawa Sun», en début de semaine.

«Karlsson et moi, nous nous sommes dit 'on prépare nos sacs'. On croyait qu'on était partis. C'est comme ça des fois et tu te dis "dois-je encore déménager?".»

Selon différentes sources, les Golden Knights de Vegas étaient dans le coup pour obtenir Karlsson, à condition qu'ils absorbent le contrat faramineux de Ryan, à qui il reste quatre ans à 7,25 millions$ annuellement. Au final, ils ont été incapables de structurer une transaction avant l'heure limite de 15h, le 28 février.

«On verra ce qui arrivera cet été, a ajouté Ryan. C'est tout ce qu'on peut faire.»

Selon le «Sun», sous la plume de Don Brennan, le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion n'échangera Karlsson que si Ryan fait partie de l'échange. Le Suédois écoulera en 2018-2019 sa dernière saison d'une entente de sept ans pour 45,5 millions $.