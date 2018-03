Les Penguins ont des blessures à panser

Agence QMI 09-03-2018 | 13h00

L'entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan, a indiqué vendredi que les attaquants Bryan Rust et Dominik Simon manqueront certains matchs à cause des blessures.

Rust est aux prises avec une commotion cérébrale et la durée de son absence est indéterminée. Mercredi, il a encaissé une mise en échec le long de la bande de Robert Hagg, des Flyers de Philadelphie, et a quitté la rencontre définitivement. Cette saison, l'Américain de 25 ans a inscrit 10 buts et 23 mentions d'aide pour 33 points en 57 parties.

De son côté, Simon est blessé au bas du corps et son cas sera réévalué hebdomadairement. Il a aussi été incapable de terminer l'affrontement précédent, jouant seulement 4 min 34 s. Le Tchèque a obtenu quatre filets et huit aides pour 12 points en 31 joutes avec Pittsburgh depuis le début de la campagne.

Déjà privés du gardien Matthew Murray, qui se remet d'une commotion cérébrale, les doubles champions en titre de la Coupe Stanley visiteront les Maple Leafs de Toronto, samedi.