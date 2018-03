«Carey Price est le meilleur gardien de la Ligue nationale» - Martin Brodeur

Benoît Rioux 06-03-2018 | 07h59

Moins à l'aise de débattre à savoir s'il est le meilleur gardien de l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Martin Brodeur se fait beaucoup plus direct au moment de vanter Carey Price.

À LIRE AUSSI: Martin Brodeur fier de ses origines

«Pour moi, Carey Price est le meilleur gardien de la LNH, a-t-il affirmé, sans détour, lors d'une entrevue accordée à l'Agence QMI en marge du récent tournage d'une publicité pour McDonald's, dans le Vieux-Port de Montréal. Il l'a prouvé, année après année. Cette année, c'est un peu plus difficile, mais n'importe quelle organisation qui aurait Carey Price serait très, très contente de l'avoir. Je dirais qu'il y a probablement au-dessus de 25 équipes qui aimeraient l'avoir. Même si ce n'est pas aussi facile cette année, c'est un gardien de but de concession.»

À entendre les propos de Brodeur, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, est loin d'avoir commis une erreur en octroyant à Price, en juillet dernier, une prolongation de contrat de huit ans d'une valeur de 84 millions $.

Présentement adjoint au directeur général chez les Blues, Brodeur aimerait évidemment compter sur un gardien de cette trempe à St. Louis.

«On a une bonne organisation», a-t-il toutefois pris soin de souligner.

«J'apprends énormément dans mon nouveau rôle. C'est un beau début d'après-carrière que je passe à St. Louis.»

DG un jour, mais pas à Montréal

Heureux aux côtés du directeur général Doug Armstrong, le célèbre gardien québécois ne cache pas qu'il aimerait un jour occuper la chaise principale pour une équipe de la LNH. Il n'est toutefois pas pressé, lui qui tient notamment à être présent à la maison pour son fils de 8 ans.

«C'est peut-être un peu tôt présentement, mais j'ai appris beaucoup dans les trois dernières années, a repris Brodeur. Je ne sais pas si je suis totalement prêt à le faire. En même temps, des opportunités, on ne sait jamais quand elles arrivent et il faut toujours être prêt. J'essaierai d'être le plus prêt possible quand ça va arriver.»

Viendrait-il à Montréal pour remplacer Marc Bergevin si on lui offrait le poste?

«Quand t'es jeune et que tu viens de Montréal, tu penses toujours faire partie du Canadien. Mais ce n'est pas quelque chose à laquelle je tiens à 100% de revenir ici, ça, c'est sûr», a-t-il répondu franchement.