Nathan MacKinnon en tête de peloton

Agence QMI 05-03-2018 | 12h53

L'attaquant de l'Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon a été choisi la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Pour leur part, l'ailier des Jets de Winnipeg Patrik Laine et le joueur de centre des Panthers de la Floride Aleksander Barkov ont reçu respectivement les deuxième et troisième mentions hebdomadaires.

MacKinnon a récolté cinq buts - un sommet dans la LNH - et six mentions d'aide pour 11 points en quatre sorties. Il a notamment amassé cinq points, dont deux filets, aux dépens du Wild du Minnesota, vendredi. Également, le patineur de 22 ans a réalisé un doublé face aux Canucks de Vancouver, le 26 février. Il domine la ligue cette saison avec une moyenne de 1,35 point par rencontre.

De son côté, Laine a totalisé quatre buts et trois aides en trois affrontements. Il a touché la cible deux fois dans un gain de 4-3 contre les Red Wings de Detroit, vendredi, avant d'en faire de même face aux Hurricanes de la Caroline, battus par un pointage identique deux jours plus tard.

Enfin, Barkov a obtenu six points, incluant cinq filets, en quatre duels. Il a marqué le but décisif dans des gains contre les Maple Leafs de Toronto, mardi, et face aux Devils du New Jersey, jeudi. Ses succès ont permis aux Panthers de prolonger à six leur séquence de triomphes.