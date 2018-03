Lightning : des Québécois dominants Alex Barré-Boulet embauché par le Lightning

Agence QMI 01-03-2018 | 17h51

Pendant que plusieurs partisans du Canadien de Montréal souhaitent toujours voir davantage de joueurs d'ici évoluer au sein de l'équipe, le Lightning de Tampa Bay et son adjoint au directeur général, Julien BriseBois, font parler d'eux en donnant une chance à de nombreux hockeyeurs de la Belle Province.

Depuis l'arrivée du club floridien dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1992, 58 joueurs québécois ont porté les couleurs de l'équipe.

Voici d'ailleurs une liste des 10 meilleurs.

Martin St-Louis

Un trophée Hart. Deux Art-Ross. Trois Lady Byng. Mais surtout, une coupe Stanley en 2004. Martin St-Louis est sans contredit l'une des figures marquantes de l'histoire de la concession.

Obtenu sur le marché des joueurs autonomes en 2000 après avoir été délaissé par les Flames de Calgary, l'ailier originaire de Laval a cumulé 953 points en 972 parties en près de 13 saisons à Tampa.

Vincent Lecavalier

Repêché au premier rang du repêchage de 1998, Lecavalier a été nommé capitaine à 19 ans par l'entraîneur-chef Jacques Demers après sa première campagne.

L'homme de 6 pi et 4 po ne s'est pas laissé abattre par la pression. Il a inscrit 383 buts et totalisé 874 points en 1037 matchs avec le club, touchant notamment la cible 52 fois lors de la campagne 2006-2007 et soulevant la coupe Stanley en 2004.

Jonathan Drouin

L'actuel attaquant du Canadien de Montréal a vécu un passage houleux avec le Lightning, mais il n'en demeure pas moins que l'athlète de Sainte-Agathe-des-Monts s'est fait les dents en Floride.

Après avoir fait la grève pour manifester son mécontentement lorsqu'il a été cédé au Crunch de Syracuse en 2015-2016, Drouin s'est ressaisi, inscrivant 14 points en 17 matchs lors des éliminatoires dans la LNH au terme de la saison. L'année suivante, il a amassé 53 points en 73 rencontres.

Alexander Killorn

Avec 417 matchs au sein de l'équipe, Killorn vient au troisième rang à ce chapitre parmi les Québécois. Sans être un joueur d'avant de premier trio, il rend de fiers services, revendiquant 83 buts et 211 points.

Marc Bergevin

L'actuel directeur général du Tricolore a vécu trois ans à Tampa, entre 1992 et 1995, lorsque la formation d'expansion a fait ses débuts.

En 206 matchs, il a obtenu 36 points et écopé de 204 minutes de pénalité.

-Stéphane Richer

Celui qui a réalisé deux saisons de 50 buts dans l'uniforme du CH est atterri en Floride après son deuxième séjour à Montréal. Échangé en compagnie de Patrick Poulin, Igor Ulanov et Mick Vukota en retour de David Wilkie et Darcy Tucker en 1998, il a obtenu 65 points en 110 duels.

Denis Savard

Le membre du Temple de la renommée du hockey n'a disputé qu'une saison complète avec le Lightning, acceptant un pacte à titre de joueur autonome en 1993, quelques mois après avoir mis la main sur la coupe Stanley avec le Bleu-Blanc-Rouge.

À sa deuxième campagne à Tampa, il a repris la route de Chicago en retour d'un choix de sixième tour, lui qui a disputé ses 10 premières saisons avec les Blackhawks.

Simon Gagné

Peu de gens s'en souviennent, mais Gagné a complété une saison avec le Lightning. Acquis des Flyers de Philadelphie en retour de Matt Walker et d'un choix de quatrième tour en 2010, la fierté de Sainte-Foy a amassé 40 points en 63 affrontements.

Alex Tanguay

Après un bref séjour d'une saison avec le Canadien en 2008-2009, Tanguay a accepté un pacte avec le Lightning après l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Il a inscrit 10 buts et ajouté 27 aides pour 37 points en 80 duels.

Cédric Paquette

Sélectionné au quatrième tour de l'encan amateur de 2012, Paquette, originaire de Gaspé, a rapidement fait sa place dans la formation. Grâce à sa persévérance, il a fait son chemin jusque dans la LNH.

Mentions honorables

Bien qu'ils ne soient pas des Québécois, Brad Richards et Nikita Kucherov sont des anciens représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui ont été dominants avec le Lightning.

À sa première saison complète dans la LNH, Yanni Gourde fait très bien, comptant 49 points, dont 22 buts, en 64 parties, avant la rencontre prévue jeudi soir.

Finalement, bien qu'elle n'ait disputé que quelques minutes lors d'un match préparatoire, Manon Rhéaume a marqué les esprits en devenant la seule femme à disputer un match de la LNH.