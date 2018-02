Top 10: les acquisitions les plus productives

Agence QMI 27-02-2018 | 15h20

Chaque année dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs équipes croyant en leurs chances de mettre la main sur la coupe Stanley échangent de jeunes joueurs ou des choix au repêchage afin d'obtenir des joueurs qui les aideront à faire un bout de chemin en séries éliminatoires.

Souvent, ces acquisitions ne sont vraiment pas payantes, mais parfois, un joueur se démarque à un point tel qu'il aide grandement sa formation à remporter les grands honneurs.

Voici les 10 joueurs acquis en fin de campagne, ayant mené leur équipe jusqu'à la coupe Stanley, les plus productifs de l'histoire.

10- Jeff Carter

En 2012, les Kings de Los Angeles ont échangé le défenseur Jack Johnson et un choix de premier tour aux Blue Jackets de Columbus en retour de Jeff Carter.

Le gros joueur de centre a finalement inscrit 13 points, dont huit buts, en 20 matchs. Deux ans plus tard, il a récolté 25 points pour mener les Kings à une autre coupe.

9- Chris Kunitz et Bill Guerin

En 2009, les Penguins de Pittsburgh ont envoyé le défenseur Ryan Whitney aux Ducks d'Anaheim contre les attaquants Chris Kunitz et Eric Tangradi. Ils ont ensuite obtenu l'attaquant Bill Guerin des Islanders de New York en retour d'un choix de troisième tour.

Kunitz a finalement inscrit 14 points, dont 13 mentions d'aide, alors que Guerin a obtenu 15 points, dont sept buts.

8- Doug Weight et Mark Recchi

En 2006, les Hurricanes de la Caroline ont échangé plusieurs joueurs obscurs aux Blues de St. Louis et aux Penguins de Pittsburgh pour mettre la main sur les vétérans Doug Weight et Mark Recchi.

Des décisions qui ont porté fruit, puisque les deux attaquants ont chacun récolté 16 points.

7- Ron Francis

En 1991, les Penguins de Pittsburgh ont misé gros en échangeant John Cullen, Zarley Zalapski et Jeff Parker aux Whalers de Hartford en retour de Ron Francis, Ulf Samuelsson et Grant Jennings.

Ils ont frappé dans le mille, puisque Francis a récolté 17 points et a même aidé les siens à remporter une deuxième coupe en deux ans par la suite, avec 27 points.

6- Butch Goring

En 1980, les Islanders de New York ont acquis l'attaquant Butch Goring des Kings de Los Angeles contre Billy Harris et Dave Lewis.

Goring a non seulement récolté 19 points, mais il a aussi aidé les Islanders à remporter la coupe Stanley quatre fois de suite.

5- Kent Nilsson

En 1987, les Oilers d'Edmonton ont obtenu l'attaquant Kent Nilsson des North Stars du Minnesota en retour de considérations futures.

Un échange très payant, car le Suédois a finalement récolté 19 points en 21 rencontres.

4- Rick Tocchet

En 1992, pour une deuxième année de suite, les Penguins de Pittsburgh ont effectué une grosse transaction à la date limite.

Cette fois, ils ont obtenu des Flyers de Philadelphie l'attaquant Rick Tocchet, le défenseur Kjell Samuelsson et le gardien Ken Wregget en retour de l'attaquant Mark Recchi, du défenseur Brian Benning et un choix de premier tour.

Tocchet a finalement inscrit 19 points, dont six buts, en 14 matchs seulement.

3- Neal Broten

En 1995, les Devils du New Jersey ont acquis des Stars de Dallas l'attaquant Neal Broten en retour d'un autre joueur d'avant, Corey Millen.

Broten a amassé 19 points, dont sept buts, en 20 affrontements. Seul Stéphane Richer, avec 21 points, a produit davantage.

2- Rob Blake

En 2001, un an après avoir obtenu le défenseur Raymond Bourque des Bruins de Boston, l'Avalanche du Colorado a été chercher une autre étoile défensive en Rob Blake.

En retour de Blake et de l'attaquant Steven Reinprecht, l'Avalanche avait cédé aux Kings de Los Angeles les attaquants Adam Deadmarsh et Jared Aulin, le défenseur Aaron Miller et un choix de premier tour.

Cette transaction s'est cependant avérée payante pour la formation du Colorado, puisque Blake a obtenu 19 points en 23 matchs. Pas mal pour un défenseur!

1- Marian Gaborik

En 2014, les Kings de Los Angeles ont envoyé l'attaquant Matt Frattin, un choix de deuxième tour et un autre de troisième tour aux Blue Jackets de Columbus pour obtenir l'attaquant Marian Gaborik.

Le Slovaque est finalement devenu l'acquisition la plus productive de l'histoire des séries avec 22 points, dont 14 buts, en 26 matchs.