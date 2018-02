Le Canadien s'incline 5 à 3 à Philadelphie - Battu par le bon vieux Claude «On est proche, mais on n'est pas assez bon» - Claude Julien Canadien-Flyers : maintenir le cap

PHILADELPHIE | « C'est le bon vieux Claude qu'on connaît. » Voilà comment Sean Couturier avait décrit le retour en force de Claude Giroux, après une saison difficile, à la veille de ce premier affrontement de la campagne entre le Canadien et les Flyers.

Le Franco-Ontarien n'a pas fait mentir son coéquipier. Avec une récolte d'un but et deux passes, Giroux a mené les siens à un gain de 5 à 3, jeudi soir, au Wells Fargo Center de Philadelphie.

En plus de participer aux trois premiers buts des siens (en préparant le premier de même que le troisième, et en faisant bouger les cordages sur le second), le capitaine s'est révélé une excellente police d'assurance dans le cercle des mises en jeu.