Canadien-Flyers: l'égalité après deux périodes

Agence QMI 08-02-2018 | 20h42

Le pointage est égal 2-2 entre le Canadien de Montréal et les Flyers après deux périodes, jeudi à Philadelphie.

Avec un peu plus d'une minute à écouler au second tiers, Logan Shaw a récupéré une rondelle libre dans l'enclave et a inscrit le deuxième but du CH.

Les favoris de la foule ont ouvert la marque tôt au second engagement. Claude Giroux a servi une passe parfaite à Travis Konecny, qui n'a eu qu'à rediriger le disque derrière Carey Price. Un revirement en zone centrale du Tricolore a mené à cette occasion.

Giroux compte déjà 44 mentions d'aide cette saison, le même nombre qu'il avait obtenu la saison dernière. Le capitaine des Flyers a également fait mouche quelques minutes plus tard, en avantage numérique.

Plus tôt, pendant le même jeu de puissance, Artturi Lehkonen avait inscrit le Canadien au tableau après avoir volé le disque à Jakub Voracek. Il s'agissait d'un cinquième filet de Lehkonen cette saison, un premier contre une autre équipe que les Sénateurs d'Ottawa.

Le Canadien tente de récolter une troisième victoire de suite, un «exploit» qu'il n'a accompli que deux fois jusqu'ici cette saison.

Les Montréalais ont obtenu deux gains convaincants ce week-end contre les Ducks d'Anaheim et les Sénateurs. Ils y sont parvenus en grande partie grâce à leur efficacité en avantage numérique, marquant cinq fois en dix occasions avec un homme de plus sur la glace.

Avant les matchs de jeudi, le CH avait le septième meilleur jeu de puissance de la LNH avec un taux d'efficacité de 21,6 %.