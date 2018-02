Les Rangers officiellement en reconstruction

Agence QMI 08-02-2018 | 15h26

L'organisation des Rangers de New York a clairement démontré son intention de changer le visage de l'équipe, jeudi, quand le président Glen Sather et le directeur général Jeff Gorton ont publié conjointement une lettre sur le compte Twitter du club.

«À l'approche de la date limite des transactions plus tard ce mois-ci et en vue de cet été, nous allons nous concentrer à ajouter de jeunes joueurs compétitifs qui ont de la vitesse, des habiletés et du caractère», a-t-on mentionné.

Sather et Gorton ont indiqué vouloir tenir le public au courant de leurs intentions, reconnaissant que ce n'est «jamais facile» de procéder à une telle restructuration.

«Comme vous le savez, depuis la saison 2005-2006, nous avons été une équipe hautement compétitive, a-t-on également indiqué dans la lettre. Nous avons joué 129 matchs éliminatoires, gagné le trophée des Présidents, atteint la finale de l'Association de l'Est trois fois et même la finale de la Coupe Stanley. Bien que nous sommes fiers de ces accomplissements, nous n'avons pas atteint notre objectif ultime qui est de ramener la coupe Stanley à New York.»

Repartir à neuf

Parmi les joueurs actuels des Rangers, l'attaquant Rick Nash semble le plus susceptible de se retrouver sous d'autres cieux.

Déjà, à la fin du mois de janvier, le chroniqueur Larry Brooks, du «New York Post», avançait que l'organisation des Rangers avait décidé de faire table rase.

Selon lui, même le capitaine Ryan McDonagh n'est pas un intouchable.

«On me dit que les "Blueshirts" voient la date limite du 26 février comme une occasion unique de repartir à neuf, peu importe leur position dans la course aux séries», avait alors noté Brooks.

Outre Nash, plusieurs autres joueurs des Rangers doivent profiter d'une autonomie complète au terme de la présente saison, dont Michael Grabner, David Desharnais, Nick Holden et le gardien Ondrej Pavelec.