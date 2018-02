Les Rangers officiellement en reconstruction

Agence QMI 08-02-2018 | 15h19

L'organisation des Rangers de New York a clairement démontré son intention de changer le visage de l'équipe, jeudi, quand le président Glen Sather et le directeur général Jeff Gorton ont publié conjointement une lettre sur le compte Twitter du club.

«À l'approche de la date limite des transactions plus tard ce mois-ci et en vue de cet été, nous allons nous concentrer à ajouter de jeunes joueurs compétitifs qui ont de la vitesse, des habiletés et du caractère», a-t-on mentionné.

Sather et Gorton ont indiqué vouloir tenir le public au courant de leurs intentions, reconnaissant que ce n'est «jamais facile» de procéder à une telle restructuration.

Parmi les joueurs actuels des Rangers, les attaquants Rick Nash et Mats Zuccarello pourraient se retrouver sous d'autres cieux.

La date limite des échanges est prévue le 26 février.