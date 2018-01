JO: Rasmus Dahlin représentera la Suède

Agence QMI 16-01-2018 | 11h25

Le défenseur Rasmus Dahlin, âgé de 17 ans seulement, représentera la Suède aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en février prochain.

Dahlin est pressenti pour être le premier choix de l'encan amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année.

Plus tôt en janvier, Dahlin a remporté la médaille d'argent au Championnat mondial de hockey junior et a été nommé meilleur défenseur du tournoi. Il était le premier arrière de 17 ans à recevoir pareil honneur à cette compétition en plus de 30 ans.

Devant les buts, la Suède pourra compter sur trois gardiens qui ont déjà joué dans la LNH, soit Jhonas Enroth, Viktor Fasth et Magnus Hellberg.

Les défenseurs Staffan Kronwall et Erik Gustafsson, ainsi que les attaquants Linus Omark, Viktor Stalberg et Joel Lundqvist, qui ont tous joué dans le circuit Bettman, font aussi partie de l'équipe.

L'entraîneur-chef sera Putte Kohler et ses adjoints seront deux anciens de la LNH, soit Peter Popovic, qui a porté les couleurs du Canadien de Montréal, et Johan Garpenlov.