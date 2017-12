Travis Hamonic absent vendredi

Agence QMI 21-12-2017 | 15h26

Le défenseur des Flames de Calgary Travis Hamonic ratera le match de vendredi contre le Canadien de Montréal en raison d'une blessure au bas du corps.

C'est ce qu'a indiqué le réseau Sportsnet, jeudi. Le vétéran a été touché pendant le duel de la veille face aux Blues de St. Louis. La nature exacte de son problème n'est pas connue, mais l'entraîneur-chef Glen Gulutzan a indiqué au site NHL.com que Hamonic n'avait pas terminé la dernière partie par mesure préventive et que l'aine était en cause.

L'ancien des Islanders de New York a récolté un but et quatre mentions d'aide en 32 sorties cette saison.