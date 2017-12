Matt Duchene refuse les comparaisons avec Kyle Turris

Agence QMI 21-12-2017 | 15h16

L'attaquant des Sénateurs d'Ottawa Matt Duchene sait bien que ses statistiques ne sont pas satisfaisantes et que son vis-à-vis des Predators de Nashville Kyle Turris obtient davantage de succès, mais il croit que les chiffres ne lui rendent pas justice.

Acquis de l'Avalanche du Colorado le 6 novembre dans une transaction à trois équipes ayant envoyé notamment Turris au Tennessee, Duchene a récolté seulement deux buts et trois mentions d'aide en 18 matchs depuis son arrivée en Ontario. Pendant ce temps, le nouveau porte-couleurs des Predators a amassé 17 points, dont quatre filets, en 18 sorties.

Au classement, les Sénateurs paraissent encore plus mal, eux qui occupaient l'avant-dernier rang de l'Association de l'Est avant leur duel face au Lightning de Tampa Bay, jeudi. De son côté, Nashville se trouvait en tête de l'Ouest.

Néanmoins, Duchene préfère ne plus penser au pacte du mois dernier.

«Je n'ai pas été échangé contre Turris. [...] Ici, c'est comme si on comparait des pommes à des oranges, a-t-il déclaré au quotidien Ottawa Sun. Je ne vois pas cela de cette façon. Il est un excellent joueur, mais je pense que nous sommes différents. Nous nous retrouvons aussi dans des situations distinctes, avec des objectifs autres au sein de formations différentes.»

«J'ai discuté avec [l'entraîneur-chef] Guy [Boucher] et il croit que j'avais trop en tête cette transaction, a-t-il ajouté. Il m'a dit que la disette offensive de l'équipe s'était amorcée avant mon acquisition. J'ai été placé au coeur d'une sécheresse à l'attaque que cette organisation n'a probablement jamais vécue.»

Se sortir du bourbier

Maintenant, le joueur d'avant est en mode solution. Il importe à ses yeux de miser sur une bonne chimie avec ses partenaires de trio, Bobby Ryan et Mark Stone. Plus encore, il faut des résultats.

«Le problème, c'est que tout le monde regarde les statistiques, a-t-il émis. En réalité, j'ai du plaisir à jouer avec eux et c'est frustrant que nous n'ayons pas produit, car nous pensons mériter plus. [...] Les gens se disent qu'on a obtenu seulement ça, mais si vous analysez chaque match et chaque jeu, vous vous demandez à la fin de la soirée pourquoi on n'a pas marqué quatre buts ensemble.»

«Je pense que cette ligne peut être efficace dans le futur.»