Les Golden Knights doivent réellement être pris au sérieux

Agence QMI 21-12-2017 | 14h12

Au début de la saison, la majorité des experts prédisaient une saison de misère aux Golden Knights de Vegas qui entamaient la première campagne de leur histoire. Après avoir disputé plus du tiers de la saison, l'équipe du Nevada a surpris le monde du hockey et trône présentement au premier rang de la compétitive Association de l'Ouest.

Grâce à sa récolte de 46 points en 33 matchs, la troupe de Gerard Gallant se retrouve devant les plus récents finalistes de la Coupe Stanley, les Predators de Nashville.

Aucunement reconnus comme de grands amateurs de hockey, les partisans de Vegas semblent avoir un effet magique sur les joueurs qui ont maintenu une fiche de 14-2-1 à domicile.

Leur plus récente victime est nulle autre que le Lightning de Tampa Bay, la meilleure formation de la Ligue nationale de hockey avec 50 points.

«Ils sont une excellente équipe et ce n'est pas une illusion, a lancé le défenseur du Lightning Victor Hedman en entrevue avec le quotidien "Las Vegas Review Journal" après le revers de 4-3 des siens subi mardi soir. Ils possèdent une excellente fiche à la maison et c'est vraiment impressionnant qu'ils soient au sommet de leur association. Après quelques matchs, on aurait pu penser que c'était passager, mais plus maintenant.»

Pas le scénario prévu

Si les Golden Knights étaient censés croupir au bas du classement, les Oilers d'Edmonton pouvaient déjà planifier leur parade de champions, selon plusieurs observateurs.

Avec un match joué de plus, Edmonton possède 14 points de moins que ses rivaux et seuls les Coyotes de l'Arizona ont fait pire dans l'Ouest.

Les victoires récentes des Golden Knights face à des équipes comme le Lightning, les Penguins de Pittsburgh et les Predators n'aideront en rien les Oilers qui ne parviennent pas à se bâtir une confiance, à l'opposé de Vegas.

«C'est évident que ça nous aide à nous bâtir une confiance chaque fois qu'on remporte un match, a lancé Gallant. Peu importe qui nous battons, c'est gros pour nous.»