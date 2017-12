Le déménagement des Islanders officialisé

Agence QMI 20-12-2017 | 10h52

Les Islanders de New York ont été choisis pour la construction d'un nouvel amphithéâtre sur le site du Belmont Park, mercredi.

L'aréna doit compter 18 000 sièges et pourra accueillir 150 événements annuellement.

La candidature de la formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été préférée à celle du New York City FC (NYCFC), club de la Major League Soccer.

Plus tôt en décembre, les Islanders et le NYCFC avaient présenté leurs projets respectifs à l'Empire State Development (ESD), corporative de l'État de New York assignée au développement des affaires.

Les Islanders partagent actuellement le Barclays Center avec les Nets de Brooklyn (de la NBA), mais cet amphithéâtre ne convient pas parfaitement au hockey. L'équipe attire le plus bas nombre de spectateurs moyen de la LNH en 2017-2018, soit moins de 12 000 amateurs par rencontre.

En plus du nouvel aréna des Islanders, des immeubles adjacents, dont un hôtel, sont prévus dans les plans pour revitaliser le Belmont Park, situé tout juste à l'est de l'arrondissement de Queens.