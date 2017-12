Brian Boyle surprend tout le monde

Agence QMI 19-12-2017 | 10h39

Ayant reçu un diagnostic de leucémie chronique de la thyroïde avant le début de la saison, l'attaquant des Devils du New Jersey Brian Boyle écrit sa propre histoire en surprenant un peu tout le monde.

Boyle a récolté six points en deux matchs au cours des derniers jours. Après une récolte d'un but et deux mentions d'aides face aux Stars de Dallas vendredi, Boyle a participé à trois filets des siens dans une victoire de 5-3 des Devils contre les Ducks d'Anaheim, lundi, jour de son 33e anniversaire de naissance.

«Il faut compter sur la contribution de tout le monde et c'est ce qu'on a fait», a notamment indiqué Boyle, au terme du match de lundi, tel que cité par le site web de la Ligue nationale de hockey.

Avant cette saison, une seule fois au cours de carrière, Boyle avait obtenu trois points ou plus pendant un même match. C'était le 27 décembre 2010, à l'époque où il portait les couleurs des Rangers de New York.

En 23 parties, Boyle totalise 14 points, dont huit buts avec les Devils. Il s'agit d'une production étonnante pour l'attaquant qui, depuis la saison 2012-2013, n'a jamais franchi la barre des 25 points en une saison.

Une source d'inspiration

En raison de sa maladie, Boyle avait fait ses débuts avec les Devils, le 1er novembre, un peu plus de six semaines après avoir reçu le diagnostic. Heureusement, la leucémie chronique de la thyroïde peut être traitée avec l'aide d'une médication spécifique.

Boyle a par ailleurs vécu une autre situation difficile dans sa vie personnelle quand une excroissance a été découverte à la mâchoire de son fils Declan, âgé de 2 ans. Un problème à un vaisseau sanguin a d'ailleurs forcé plusieurs interventions sous anesthésie pour le bambin.

À la suite de tout ce qu'il a vécu, Boyle avait indiqué vouloir se servir de son statut d'athlète afin d'appuyer davantage ceux qui font face à la maladie. Pour l'heure, l'attaquant des Devils se dresse minimalement comme une merveilleuse source d'inspiration.