Une longue absence pour Ryan Getzlaf

Agence QMI 07-11-2017 | 14h35

Les Ducks d'Anaheim ont indiqué mardi que leur capitaine Ryan Getzlaf pourrait rater jusqu'à deux mois d'activités après avoir été opéré au visage la veille.

Inactif depuis le 29 octobre, le vétéran de 32 ans a été traité pour une fracture de l'os zygomatique. Lors d'une rencontre face aux Hurricanes de la Caroline, il avait été atteint par une rondelle.

Cette saison, Getzlaf a récolté un but et six mentions d'aide en six joutes, tout en affichant un différentiel de +2. En 2016-2017, il avait obtenu 73 points, incluant 15 filets, en 74 parties.