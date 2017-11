«Je peux atteindre un autre niveau» - Matt Duchene «Ils ont une équipe qui peut gagner la coupe Stanley» - Matt Duchene

Agence QMI 06-11-2017 | 10h45

Le nouvel attaquant des Sénateurs d'Ottawa Matt Duchene a pris part à une conférence de presse, lundi.

Duchene a été acquis de l'Avalanche du Colorado dimanche, dans une transaction à trois équipes avec les Predators de Nashville.

«Je crois que je peux atteindre un autre niveau de jeu maintenant que tout cela est derrière moi, a-t-il déclaré.

«Je veux jouer au hockey en séries éliminatoires. Je n'ai que huit matchs de séries à mon actif et je suis loin d'en être satisfait.»

Le directeur général Pierre Dorion était quant à lui bien satisfait de sa nouvelle acquisition.

«Le futur est toujours maintenant. C'était une évidence [de faire cette transaction]», a-t-il dit.

En retour, les Sénateurs ont dû céder le joueur de centre Kyle Turris aux Predators ainsi que des choix de premier et troisième tours à l'Avalanche, en plus du gardien Andrew Hammond et de l'attaquant Shane Bowers.