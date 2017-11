Pierre-Alexandre Parenteau jouera en KHL

Agence QMI 01-11-2017 | 10h30

L'Avtomobilist d'Ekaterinbourg a annoncé mercredi avoir accordé un contrat à l'attaquant Pierre-Alexandre Parenteau.

L'entente est valide jusqu'à la fin de la saison de la Ligue continentale. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Parenteau, 34 ans, avait bénéficié d'un essai professionnel chez les Red Wings de Detroit lors de leur récent camp d'entraînement, mais il a été incapable de convaincre cette organisation, de sorte qu'il a été libéré le 1er octobre.

En 2016-2017, le vétéran a porté l'uniforme des Devils du New Jersey et des Predators de Nashville, inscrivant 13 buts et 15 mentions d'aide pour 28 points en 67 joutes. À vie, l'ancien du Canadien de Montréal revendique 296 points, dont 114 filets, en 491 parties du calendrier régulier.