Vente des Hurricanes: Karmanos se montre sceptique

TVA Sports 27-10-2017 | 22h26

L'acheteur potentiel des Hurricanes de la Caroline, l'avocat Chuck Greenberg, ne serait pas en mesure d'assembler la somme nécessaire afin de procéder à la transaction, croit le propriétaire actuel du club, Peter Karmanos.

Greenberg et son groupe d'investisseurs s'étaient montrés intéressés à acheter la concession en difficulté, l'été dernier, mais depuis, le scepticisme de Karmanos n'a fait qu'augmenter.

«La vente de l'équipe est dans les limbes, attendant un appel de Chuck qui dit "bon sang, je ne parviens pas à trouver l'argent"», a déclaré Karmanos, en entrevue au News & Observer, un quotidien de Raleigh.

«On a un engagement auprès de Chuck et on va le respecter. En toute franchise, j'aimerais qu'il prenne le téléphone pour me dire «tu sais quoi, je n'y parviens pas». Parce qu'il n'a pas l'air capable d'y arriver.»

Karmanos aimerait se départir de l'équipe pour un montant avoisinant 500 millions $. Des personnes proches du dossier ont évoqué, dans les derniers jours, que le processus de vente rencontrait des complications.

«Je vous le dis, il ne parvient pas à amasser l'argent, a dit Karmanos en riant, à propos de Greenberg. C'est ça, la complication.»

Greenberg, ancien président et chef de la direction des Rangers du Texas, au baseball majeur, n'a pas voulu commenter la situation.

La formation de la Caroline a attiré en moyenne 11 776 spectateurs par rencontre locale la saison passée, soit le plus faible total de la ligue. Karmanos détient depuis 1994 la concession autrefois située à Hartford, au Connecticut.

L'homme de 74 ans a également affirmé qu'il y a «une douzaine» d'autres groupes intéressés à acheter les Hurricanes, si jamais il ne parvient pas à conclure la transaction avec Greenberg et ses associés.