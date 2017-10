Le nom de Justin Schultz sur la liste des blessés

Agence QMI 26-10-2017 | 09h30

Les Penguins de Pittsburgh ont placé le nom du défenseur Justin Schultz sur la liste des blessés jeudi en raison d'une commotion cérébrale.

L'arrière a quitté la rencontre de mardi face aux Oilers d'Edmonton, lors de la première période, après avoir reçu un coup de coude de Drake Caggiula. Il avait déjà subi une commotion au mois de février.

L'athlète originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, a amassé trois mentions en 10 matchs jusqu'ici, cette saison.

Pour pallier son absence, le club de la Pennsylvanie a fait appel à Frank Corrado, des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.

Corrado, âgé de 24 ans, a marqué un but en plus d'obtenir une mention d'aide en six matchs, avec le club-école de la Ligue américaine.