Le défenseur de 19 ans commencera la saison avec les Predators de Nashville - Mission accomplie pour Samuel Girard Hudon enfin récompensé

Kevin Dubé 03-10-2017 | 13h35

Samuel Girard est officiellement un joueur de la Ligue nationale de hockey. Le défenseur de Roberval a obtenu la confirmation des Predators de Nashville, mardi matin, qu'il commencerait l'année avec le grand club.

La formation du Tennessee ne lui a toutefois pas recommandé de se trouver un appartement pour l'instant, puisqu'elle a l'intention de lui offrir un essai de neuf matchs, après quoi elle prendra une décision officielle dans son cas.

L'entraîneur Peter Laviolette et le directeur général David Poile ont rencontré Girard avant l'entraînement matinal pour lui annoncer qu'il en avait assez fait pour demeurer dans la grande ligue.

« Ça faisait cinq jours que j'étais un peu nerveux et que j'avais hâte de connaître le dénouement. Quand ils m'ont annoncé la nouvelle, il y a juste un gros sourire qui s'est mis dans ma face. J'ai toujours cru en mes chances et j'ai connu un bon été d'entraînement. Je suis vraiment heureux de la façon dont ça s'est déroulé », a raconté le sympathique hockeyeur lors d'un entretien téléphonique, mardi.

Girard, qui a gravi les échelons à vitesse grand V malgré les doutes à son sujet en raison de son gabarit, aura donc encore une fois réussi à faire taire ses détracteurs.

« Le talent, on savait qu'il l'avait. C'est un gars qui possède un sens du hockey bien au-dessus de la norme et il voit deux jeux à l'avance. Daniel Brière l'avait vu lors d'un camp et il avait été impressionné. Il était allé le voir pour lui dire de ne pas lâcher et que, comme lui, il jouerait dans la LNH malgré sa petite taille s'il s'en servait comme motivation », a ajouté son agent André Ruel.

Plusieurs défenseurs

C'est donc dire que les Preds commenceront l'année avec huit défenseurs actifs : Roman Josi, P.K. Subban, Mattias Ekholm, Matt Irwin, Yannick Weber, Alexei Emelin, Anthony Bitetto et Girard, tandis que Ryan Ellis demeure sur la liste des blessés pour quelques mois encore.

Mardi, le Québécois s'est entraîné avec Bitetto au sein de la quatrième paire de défenseurs. La formation à l'entraînement, mercredi, devrait dicter l'allure de la formation partante de l'équipe pour son premier match de la saison, jeudi à Boston.

« Je ne sais pas c'est quoi le plan pour les matchs. On est huit défenseurs, alors je sais que je n'aurai pas l'opportunité de jouer tous les matchs. Par contre, quand on va m'insérer dans la formation, je vais faire mon possible pour aider l'équipe à gagner. »

Autonome

S'il sait qu'il ne jouera pas tous les soirs, au moins Girard sait qu'il demeurera dans l'entourage de l'équipe. D'ailleurs, afin de faciliter sa transition, les Predators ont offert à Girard de demeurer en pension chez Ryan Ellis. Toutefois, il a décidé de demeurer à l'hôtel, où viendra le rejoindre sa copine.

« Je préfère être dans mes affaires. Je leur ai demandé si je pouvais aller à l'hôtel, faire mes repas. Je n'ai peut-être que 19 ans, mais je suis prêt à voler de mes propres ailes et vivre comme un professionnel. »

Une autre lourde perte pour les Cataractes

La journée de mardi a eu l'effet d'un énorme sentiment de déjà-vu pour le directeur général des Cataractes de Shawinigan, Martin Mondou.

À presque pareille date l'an dernier, Mondou apprenait que son capitaine et pilier Anthony Beauvillier en avait fait assez pour commencer la saison dans la Ligue nationale de hockey avec les Islanders de New York.

Mardi, c'est par le biais de l'agent de Girard, André Ruel, que l'homme de hockey a appris qu'il devrait se passer de son meilleur joueur encore une fois cette année, du moins, pour quelques semaines.

Mais ce ne fut pas une surprise totale pour Mondou.

« Quand tu connais la qualité du jeune, ce n'est pas surprenant. En même temps, comme organisation, c'est surprenant de perdre deux ans de suite un gars de 19 ans. Je pense que présentement, Nashville a le plan de lui donner ses neuf matchs. On verra pour la suite. S'il est là, c'est pour les bonnes raisons. Il s'est présenté là avec ses qualités et ç'a payé en bout de ligne. »

Un vrai

Mondou côtoie Girard depuis qu'il l'a repêché avec le troisième choix au total du repêchage de 2014 de la LHJMQ. À partir de ce moment, plusieurs mauvaises langues le croyaient incapable de connaître du succès, même dans la LHJMQ, en raison de sa petite taille.

Pour Martin Mondou, toutefois, il n'y a aucune raison de s'étonner que la Tornade de Roberval partage actuellement le même vestiaire que Roman Josi et P.K. Subban.

« C'est un gamer, un vrai. Il est tellement important pour notre club et on le voit cette année, car on connaît un départ difficile. Sa petite taille ne l'a jamais intimidé et il est arrivé à Nashville en voulant prouver qu'il était dans une classe à part. »