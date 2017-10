Jaromir Jagr se joindrait aux Flames

Agence QMI 02-10-2017 | 11h56

Le vétéran hockeyeur Jaromir Jagr aurait paraphé une entente d'un an avec les Flames de Calgary.

Selon le journaliste Elliott Friedman, qui travaille notamment pour NHL Network, Jagr pourrait toucher un salaire d'un million $ et ajouter un autre million $ sous forme de bonis.

Jagr, 45 ans, était joueur autonome sans compensation.

Le Tchèque totalise déjà 1914 points en carrière en saison régulière, ce qui en fait le deuxième meilleur pointeur de l'histoire derrière Wayne Gretzky.

Il a disputé 1711 matchs, portant les couleurs des Penguins de Pittsburgh, des Capitals de Washington, des Rangers de New York, des Flyers de Philadelphie, des Stars de Dallas, des Bruins de Boston, des Devils du New Jersey et des Panthers de la Floride.

Les Flames seraient donc sa neuvième équipe dans la LNH.