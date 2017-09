Auston Matthews ne protestera pas

Agence QMI 25-09-2017 | 15h30

Bon nombre de joueurs de la NFL ont décidé de poser un genou au sol ou de ne simplement pas participer à l'interprétation de l'hymne national ce week-end, réagissant ainsi aux propos du président américain, Donald Trump. Quelques joueurs de la Ligue nationale de hockey ont exprimé leur opinion sur le sujet, lundi.

Trump soutient que de poser un genou au sol, un geste initié par le quart Colin Kaepernick la saison dernière, est un manque de respect et que tous les joueurs qui agissent ainsi devraient être congédiés sur le champ.

L'honnêteté de Matthews

Même s'il passe maintenant la majorité de l'année au Canada, la vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews croit que la liberté d'expression est une valeur fondamentale et que les joueurs de la NFL ont bien fait d'exprimer leur opinion.

«C'est l'un des amendements, non? Tu as le droit de dire ce que tu veux», a-t-il mentionné aux nombreux journalistes qui l'entouraient, lundi matin.

Toutefois, le joueur de centre n'a aucunement l'intention de protester lorsqu'il entendra l'hymne national américain cette année, par respect pour ceux qui ont servi leur pays.

«J'ai plusieurs membres de ma famille et des amis qui ont servi dans l'armée. Plusieurs hommes et femmes ont risqué leur vie pour les États-Unis et plusieurs d'entre eux ont perdu la vie. Personnellement, mettre le genou au sol n'est pas quelque chose que je ferais parce que c'est un peu un manque de respect pour ceux qui ont combattu pour ce drapeau et pour ce pays. Je ne pense pas que je pourrais faire quelque chose du genre.»

Wheeler en rajoute

De son côté, l'ailier des Jets de Winnipeg Blake Wheeler a mentionné lundi à l'entraînement qu'il soutiendrait ses coéquipiers à 100 % si jamais ils décidaient de poser un geste similaire.

«Peu importe comment vous vous sentez individuellement, ce sont littéralement les principes sur lesquels les États-Unis ont été fondés, a-t-il écrit sur Twitter. ''Come on'', monsieur le Président.»