Nolan Patrick fait bonne impression

Agence QMI 21-09-2017 | 10h42

Auteur d'un magnifique passe sur un but inscrit en prolongation par les Flyers de Philadelphie mercredi soir, la recrue Nolan Patrick a reçu des éloges.

«C'était une passe digne de la Ligue nationale de hockey», a réagi Shayne Gostisbehere, qui a inscrit le filet vainqueur dans cette victoire de 3-2 contre les Islanders de New York.

Choisi deuxième au total lors du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey, Patrick, 19 ans, a aussi été complimenté par l'entraîneur-chef des Flyers Dave Hakstol.

«Il a été plutôt silencieux dans les deux premières périodes, mais je pense que lui et ses compagnons de trio ont eu impact en troisième pour créer un certain momentum, a indiqué Hakstol. Puis il a fait tout un jeu sur le but gagnant. C'est le genre d'impact que tu veux voir pour un joueur de ce calibre.»

L'attaquant Taylor Leier a aussi bien fait pour les Flyers, lui qui a touché la cible deux fois en supériorité numérique.