Flames: la Ville de Calgary rend son offre publique

Agence QMI 15-09-2017 | 14h22

CALGARY - La Ville de Calgary, en Alberta, a révélé vendredi qu'elle avait proposé aux Flames de payer le tiers des coûts de construction d'un nouvel amphithéâtre.

Les Flames et la Ligue nationale de hockey (LNH) avaient annoncé la fin des négociations avec Calgary, mardi, rejetant le blâme sur la Ville et le maire, Naheed Nenshi.

La Ville se dit prête à payer 185 millions $ des 555 millions $ nécessaires selon le budget prévu pour le projet, dont 130 millions $ provenant de taxes non foncières. La proposition inclut le terrain, évalué à 30 millions $, et les coûts d'entretien et de démolition de l'actuel Scotiabank Saddledome.

«Le conseil de ville croit que nous avons une proposition très équitable, a expliqué le maire par communiqué. Étant donné le retrait de Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC) de la table des négociations, nous croyons qu'il était important de rendre publique notre proposition.»

La Ville s'est par ailleurs également engagée à débourser 150 millions $ supplémentaires pour les infrastructures publiques qui entoureraient le futur aréna.

Le Scotiabank Saddledome, jugé désuet selon les normes de la LNH, sert de domicile aux Flames depuis 1983.

Le président des opérations hockey de l'équipe, Brian Burke avait lancé l'alerte au mois de juin, soutenant que l'organisation doit construire un nouvel aréna le plus rapidement possible.