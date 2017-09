David Pastrnak et les Bruins négocient pour huit ans

Agence QMI 06-09-2017 | 11h28

Toujours sans contrat à une semaine du début du camp d'entraînement, l'attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak et son équipe négocient un pacte de huit ans.

«Aucun progrès n'a été réalisé, mais nous discutons d'une durée de huit ans», a mentionné l'agent du joueur J. P. Barry au "Boston Herald", mercredi.

Le jeune joueur autonome avec compensation aurait reçu une offre d'environ 6 millions $ par année pour les six ou sept prochaines campagnes, mais il s'agit de montants nettement plus faibles que ce qu'a obtenu le centre Leon Draisaitl.

Comme Pastrnak, le joueur des Oilers d'Edmonton a terminé son contrat de recrue de trois ans et il a paraphé une entente de 8,5 millions $ par année pour huit saisons. Les deux joueurs ont une production similaire depuis qu'ils évoluent dans la Ligue nationale de hockey. Pastrnak a récolté 34 buts et 36 mentions d'aide pour 70 points en 75 rencontres lors du calendrier régulier 2016-2017. Il a ajouté quatre points en six parties éliminatoires.

Des conseils de David Backes

«Peu importe les chiffres, on devrait les enfermer ensemble dans une pièce sans nourriture, jusqu'à ce qu'ils s'entendent. C'est mon plan», a dit le vétéran des Bruins David Backes, sur un ton humoristique, au «Boston Herald»

Backes espère effectivement que l'attaquant sera là pour le début de la saison.

«J'ai déjà vu des joueurs ne pas se présenter au camp d'entraînement et généralement, il y a assez de stress pour que le bon sens surgisse peu après. J'espère que c'est ce qui arrivera et qu'il sera là pour toute la saison», a ajouté l'Américain qui croit que le Tchèque portera pour longtemps l'uniforme des Bruins.