Evgeni Malkin souhaite une coupe Stanley à Alexander Ovechkin

Agence QMI 28-07-2017 | 09h33

L'attaquant des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin souhaite une coupe Stanley pour son compatriote Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington, et ce, même s'ils des rivaux sur la patinoire dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«J'ai été un peu plus chanceux que lui et c'est pourquoi j'ai gagné ces coupes. Il a tout pour lui et je lui souhaite de remporter la coupe», a indiqué Malkin lors de son passage à Moscou avec le trophée, tel que rapporté par le média russe Sport-Express.

Ovechkin et Malkin ont été respectivement les premier et deuxième choix au total du repêchage de la LNH de 2004.

Malkin a remporté la coupe Stanley en 2009, 2016 et 2017, alors qu'Ovechkin n'a toujours pas atteint la finale.

Les deux hommes ont également évolué à plusieurs occasions lors de compétitions internationales avec la formation russe.