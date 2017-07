Ondrej Palat affiche son optimisme Ondrej Palat s'entend avec le Lightning pour cinq ans

Agence QMI 21-07-2017 | 10h50

L'attaquant du Lightning de Tampa Bay Ondrej Palat ne se cache pas pour dire que les chances de participation de son équipe aux prochaines séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont excellentes.

Ayant accepté un nouveau pacte de cinq ans et de 26,5 millions $ la semaine dernière, le joueur de 26 ans a aimé ce qu'il a vu du directeur général Steve Yzerman au cours de la saison morte. L'organisation floridienne a acquis le défenseur Mikhail Sergachev du Canadien de Montréal, tout en mettant la main sur les vétérans Chris Kunitz et Dan Girardi par le biais du marché des joueurs autonomes.

Enfin, elle a réembauché Tyler Johnson et Palat, en plus de se débarrasser du contrat de l'arrière Jason Garrison dont le salaire comptera pour 4,6 millions $ sur la masse des Golden Knights de Las Vegas en 2017-2018.

«Je suis très confortable vis-à-vis cette formation, a mentionné Palat au quotidien "Tampa Bay Times". J'apprécie tous les nouveaux gars qu'on a obtenus, ils évoluent dans la ligue depuis un bout de temps. Ce sont de bons vétérans, des gens ayant de l'expérience. C'est ce que ça prend pour espérer gagner la coupe Stanley.»

Ne rien prendre pour acquis

Également, celui ayant récolté 17 buts et 35 mentions d'aide pour 52 points en 75 rencontres lors de la dernière campagne croit que le Lightning devra offrir des efforts constants et ne pas pécher par excès de confiance.

«Pour nous, l'an passé a été une expérience de plus, car nous venions de réaliser deux excellents parcours éliminatoires [2015 et 2016] d'affilée et nous pensions retourner en séries assez facilement. Cependant, ce n'est pas arrivé, a-t-il dit. Dans la LNH, nous devons jouer du bon hockey dès le début de la saison et être solide tout au long de l'année.»

En 2016-2017, Tampa Bay a réalisé une belle poussée en fin de campagne, mais a conclu le calendrier régulier au 10e rang de l'Association de l'Est avec une fiche de 42-30-10 et 94 points, soit un seul de moins que les Maple Leafs de Toronto, huitièmes.