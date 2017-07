Phil Kessel n'est pas à échanger, selon Jim Rutherford Phil Kessel sera échangé, selon un chroniqueur de Pittsburgh

Agence QMI 14-07-2017 | 10h59

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, a mentionné que l'attaquant Phil Kessel n'était pas sur le marché des transactions en dépit des rumeurs émanant au sujet du vétéran.

Aux yeux du dirigeant, l'ancien des Bruins de Boston et des Maple Leafs de Toronto constitue un rouage indispensable au sein de sa formation et sans lui, le club de la Pennsylvanie n'aurait possiblement pas remporté deux coupes Stanley consécutives.

«Il obtient beaucoup de points et marque de gros buts. Également, il en a préparés d'aussi importants. Plus vous avez des joueurs d'impact dans votre équipe, comme c'est le cas chez nous, plus vos chances de gagner sont meilleures», a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par le site triblive.com, jeudi.

«Par contre, je ne veux pas dire que certains hockeyeurs ne seront jamais échangés à un certain moment de leur carrière, a-t-il ajouté. Phil l'a d'ailleurs déjà été. Toutefois, ce n'est pas un scénario que nous envisageons actuellement.»

Rutherford a notamment souligné que Kessel avait sorti les siens du pétrin à quelques reprises au cours des derniers mois.

«Ça n'arrive pas régulièrement, mais il a parfois réussi le but-clé. Par exemple, il y a eu ce match de 1-0 contre les Sénateurs d'Ottawa où il a sorti le gros jeu», a-t-il précisé en évoquant le deuxième duel de la finale de l'Association de l'Est.

Kessel a totalisé 23 buts et 47 mentions d'aide pour 70 points en 82 rencontres la saison passée. Il a également récolté 23 points, dont huit filets, en 25 parties éliminatoires.