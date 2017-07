Les Red Wings discutent avec Thomas Vanek

Agence QMI 13-07-2017 | 10h32

Les Red Wings voudraient garder Thomas Vanek à Detroit, mais l'attaquant autrichien devra accepter une baisse de salaire pour ce faire.

Selon le quotidien «Detroit Free Press», l'équipe est en contact avec l'agent du joueur autonome de 33 ans, auteur de 15 buts et de 23 mentions d'aide pour 38 points avec la formation du Michigan avant qu'elle ne l'échange aux Panthers de la Floride à la date butoir des transactions, le 1er mars dernier.

Cependant, en date de jeudi, les Red Wings n'avaient que 2,278 millions $ d'espace sous le plafond salarial et le directeur général Ken Holland doit s'entendre avec les joueurs autonomes Andreas Athanasiou et Tomas Tatar. Celui-ci se soumettra au processus d'arbitrage salarial le 20 juillet.

Vanek s'était entendu avec les Wings l'été dernier sur les détails d'un contrat qui lui rapportait un salaire de 2,6 millions $. Il a connu un certain succès sur un trio avec Darren Helm et Gustav Nyquist à Detroit, ainsi qu'avec Frans Nielsen et Athanasiou.

L'ancien du Canadien de Montréal a ajouté deux buts et huit aides en 20 parties en fin de saison lors de son passage en Floride.