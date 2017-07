Rick Tocchet nommé entraîneur-chef des Coyotes

Agence QMI 11-07-2017 | 15h46

Les Coyotes de l'Arizona ont officiellement nommé Rick Tocchet à la barre de l'équipe, mardi.

Tocchet vient succéder à Dave Tippett, qui a décidé de mettre fin à son association avec les Coyotes, le mois dernier.

«Nous sommes très heureux de nommer Rick comme notre nouvel entraîneur-chef, a commenté le directeur général des Coyotes John Chayka, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Il est expérimenté, compétent et c'est un excellent leader et un bon communicateur.»

Tocchet était l'adjoint de Mike Sullivan avec les Penguins de Pittsburgh depuis juin 2014. L'ancien ailier droit fait un retour dans l'organisation des Coyotes, après y avoir joué trois saisons entre 1997 et 2000. Il avait aussi été nommé entraîneur adjoint de l'équipe en 2005.

«Je suis extrêmement heureux de revenir avec l'organisation des Coyotes, a déclaré Tocchet. J'ai adoré jouer et entraîner ici et j'ai toujours considéré l'Arizona comme ma maison. Nous avons une équipe formidable avec beaucoup de talent et je suis ravi de diriger ce groupe de joueurs.»

En tant que joueur, Tocchet a remporté la coupe Stanley avec les Penguins en 1992. Il a disputé 1144 parties dans la Ligue nationale de hockey, amassant 952 points.

Durant la dernière campagne, les Coyotes ont terminé en 28e position, avec 70 points au classement et une fiche de 30-42-10. Leur dernière présence en séries éliminatoires remonte à la saison 2011-2012, lorsqu'ils s'étaient rendus en finale de l'Association de l'Ouest face aux Kings de Los Angeles. Cette performance avait été la meilleure de leur l'histoire depuis leur arrivée en Arizona.