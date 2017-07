Alain Vigneault n'a pas peur d'être remplacé par Lindy Ruff

Agence QMI 11-07-2017 | 12h19

L'entraîneur-chef des Rangers de New York Alain Vigneault ne craint pas d'être assisté par un adjoint expérimenté. Au contraire, avoir Lindy Ruff à ses côtés est un atout majeur, selon le Québécois.

«Je voulais avoir le meilleur personnel possible, a déclaré Vigneault au "New York Post" lundi, après la confirmation officielle de l'embauche de Ruff en tant qu'assistant. Être en mesure d'amener un entraîneur comme Lindy à prendre soin de la défensive permet d'avoir un personnel plus fort et nous donnons à notre équipe une meilleure chance de gagner »

Ruff a été remercié par les Stars de Dallas au terme de la récente saison, après avoir été à la barre des Stars pendant quatre campagnes. L'homme de 57 ans a longtemps dirigé les Sabres de Buffalo, soit de 1997 à 2013 et redécouvrira le rôle d'adjoint qu'il n'a plus exercé depuis la saison 1996-1997, avec les Panthers de la Floride.

«Maintenant, qu'on a Lindy avec nous, je sais ce que certains partisans et les gens des médias diront, si on a un mauvais départ ou des moments plus difficiles, que Lindy devrait remplacer Vigneault et que c'est la raison pour laquelle il a été embauché», a avancé Vigneault, affirmant que ce type de conversation ne le dérange pas du tout.