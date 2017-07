Marc-Édouard Vlasic a signé une prolongation de contrat de huit ans - Avec les Sharks pour la vie La liste complète des joueurs autonomes de la LNH Alzner débarque à Montréal Les prises du jour Le Canadien met Joe Morrow sous contrat

Jonathan Bernier 02-07-2017 | 00h44

Passer toute sa carrière au sein de la même organisation est une réalisation de plus en plus rare dans le sport professionnel. En signant une prolongation de contrat de huit ans avec les Sharks de San Jose, Marc-Édouard Vlasic a grandement augmenté ses chances d'y parvenir.

Âgé de 30 ans, le défenseur a apposé sa signature au bas d'une entente qui lui rapportera 56 M$. Puisque ce pacte ne sera effectif qu'à compter de l'an prochain, Vlasic aura 39 ans à la conclusion de celui-ci. Il aura alors disputé 20 saisons dans le même uniforme.

Pour lui, poursuivre sa carrière avec les Sharks, l'équipe qui l'a sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2005, ne faisait aucun doute.

« Ça va faire 12 ans que je suis à San Jose. On s'est qualifiés pour les séries éliminatoires 11 fois sur 12. Tous les ans, depuis que je joue pour cette équipe, nous avons été compétitifs. Je crois que nous le serons encore pour les années à venir », a-t-il indiqué dans le cadre d'une conférence téléphonique.

Si le résident de Québec est si confiant, c'est qu'il sait que Brent Burns est sous contrat jusqu'au terme de la campagne 2024-2025. C'est une saison de plus que Martin Jones, avec qui les Sharks se sont également entendus en début d'après-midi samedi.

« Ça me met en confiance. Martin est un jeune gardien de premier plan. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens de la ligue. Je considère qu'on a également le meilleur défenseur offensif en Burns. On mise peut-être même sur un des meilleurs défenseurs défensifs du circuit (lui-même). Donc, c'est un bon début », a-t-il énuméré.

« Notre fondation est solide, a-t-il ajouté. En plus, on a beaucoup de talent en attaque avec des gars comme Logan Couture et Joe Pavelski. »

Deux noms auxquels on peut ajouter celui de Joe Thornton qui, dans les heures suivantes, a accepté les termes d'un contrat d'une saison.

Pourquoi aller ailleurs ?

Contrairement aux années passées, les directeurs généraux se sont montrés prudents à l'ouverture du marché. Jusqu'à maintenant, aucun d'entre eux ne s'est commis sur un contrat de plus de cinq ans avec un joueur autonome sans compensation (Marc Bergevin avec Karl Alzner).

Vlasic, huit ans, et Jones, six ans, ont donc remporté la palme du jour en termes de longévité. D'ailleurs, les deux joueurs auraient pu patienter une autre année et tester leur valeur sur le marché des joueurs autonomes. Une option qui n'a jamais traversé l'esprit de l'ancien joueur des Remparts de Québec.

« On a amorcé les négociations et on en est venu à une entente plus tôt que prévu. Alors, pourquoi ne pas régler ça immédiatement ? Pourquoi aller ailleurs sans savoir ce qui m'attend ? Je sais ce qu'on peut faire ici. Je veux gagner un championnat ici parce que je pense qu'on peut le faire. »

En attendant Marleau

Au moment d'écrire ces lignes, la seule incertitude se trouvait du côté de Patrick Marleau. Courtisé par quelques formations, dont les Maple Leafs de Toronto, l'attaquant de 37 ans n'avait toujours pas choisi sa destination.

« Je souhaite qu'il revienne. Mais si ce n'est pas le cas, on sera quand même compétitifs. Je suis persuadé qu'on trouvera des gars dans notre système ou ailleurs dans la LNH pour remplir son rôle. Il y a plusieurs joueurs qui sont toujours à la recherche d'un contrat. »

Le départ de Marleau marquerait la fin d'une époque à San Jose. Choix de premier tour des Sharks (2e au total) en 1997, il y a disputé 19 saisons.