Dmitry Orlov est plus riche

Agence QMI 30-06-2017 | 10h33

Les Capitals de Washington ont accordé un contrat de six ans et de 30,6 millions $ au défenseur Dmitry Orlov, vendredi.

Le hockeyeur de 25 ans était admissible à l'autonomie avec compensation cet été, lui qui touchait 2,75 millions $ en 2016-2017.

Orlov a récolté six buts et 27 mentions d'aide pour 33 points en 82 rencontres durant la plus récente campagne, affichant un différentiel de +30 et écopant de 51 minutes de punition. Le Russe a ajouté trois aides en 13 parties éliminatoires.

Le choix de deuxième tour, le 55e au total, des Capitals au repêchage de 2009 a amassé 93 points, incluant 20 filets, en 283 joutes du calendrier régulier en carrière.