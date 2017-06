Nicklas Hjalmarsson passe aux Coyotes

Agence QMI 23-06-2017 | 12h30

Les Blackhawks de Chicago ont échangé le défenseur Nicklas Hjalmarsson aux Coyotes de l'Arizona en retour de l'arrière Connor Murphy et de l'attaquant Laurent Dauphin, vendredi.

Hjalmarsson, 30 ans, a disputé les 10 premières saisons de sa carrière dans la Ville des vents et a remporté trois coupes Stanley. En 2016-2017, il a amassé cinq buts et 13 mentions d'aide pour 18 points en 73 affrontements, tout en maintenant un différentiel de +12. En carrière, il revendique 23 réussites et 120 aides pour 143 points en 623 duels.

Pour sa part, Murphy a totalisé 17 points, dont deux buts, en 77 sorties avec l'Arizona lors du plus récent calendrier régulier. Le fils de l'ex-hockeyeur Gord Murphy et 20e sélection au repêchage de 2011 a également présenté une fiche de -13. Dans la Ligue nationale, il a récolté 49 points, incluant 13 réalisations, en 258 joutes.

Ancien porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Dauphin a inscrit 17 filets et 11 aides pour 28 points en 38 rencontres avec le club-école des Coyotes, les Roadrunners de Tucson, l'an dernier.