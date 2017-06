Antoine Bibeau a confiance d'être devant le filet la saison prochaine

Yves Charlebois 15-06-2017 | 16h54

VICTORIAVILLE - Le cerbère de 23 ans, Antoine Bibeau, croit que la saison 2017-2018 de la LNH sera la bonne pour faire son entrée définitive dans la grande ligue.

Il a joué deux parties l'hiver dernier avec les Maple Leafs de Toronto, en plus d'être de l'alignement du club-école, les Marlies de Toronto de la ligue américaine au cours des quatre dernières saisons.

Le jeune homme originaire de Victoriaville a une fiche très reluisante dans la ligue américaine. En 104 matchs, il a maintenu une fiche de 56-33 et de 14-6 lors des éliminatoires. Chez les Maple Leafs, il a inscrit une victoire et un revers.

«Je suis présentement agent libre avec restrictions, c'est-à-dire que j'appartiens toujours aux Maple Leafs mais qu'ils ont le choix de me qualifier pour la prochaine saison ou ils me laissent partir. Je vais le savoir dans les prochains jours. Tout est compliqué cette année en raison de l'entrée de Las Vegas dans la ligue. Si on me qualifie à Toronto, mon agent va négocier mon contrat », de raconter Antoine qui se dit très privilégié à ce jour de gagner sa vie comme joueur de hockey.

Avec seulement une soixantaine de gardiens de but dans la Ligue nationale, il est conscient que les opportunités ne sont pas nombreuses.

« Ce n'est pas toujours facile, ça paraît beau de l'extérieur, mais être gardien de but c'est très différent d'un joueur d'avant. Notre succès vient autant de notre performance que du timing dans l'équipe ».

Pour l'été, Antoine habite à l'Île-du-Prince-Edouard avec son amie de coeur Erin McLeod qui vient de terminer ses études comme hygiéniste dentaire. Il retournera sur la patinoire en juillet avec des pros comme Dion Phaneuf des Sénateurs et Ryan Ellis des Prédators qui résident eux aussi sur cette île lors de leurs vacances.

Président d'un tournoi de dek hockey

Après son concitoyen Phillip Danault l'an dernier, Antoine a accepté la présidence d'un tournoi de dek hockey au profit de la fondation le Pont vers l'autonomie. Cette fondation permet à des gens à mobilité réduite d'obtenir un bras robotisé. Le tournoi appelé La Coupe Guillaume-Fleurent-Beauchemin, aura lieu le 15 juillet au centre aquatique Le Mirage à Princeville. Une quarantaine d'équipes y prendront part et on espère amasser 15 000 $.

« J'ai la chance de pouvoir me déplacer facilement et je trouvais ça important de redonner à ma communauté », a expliqué Antoine.

À Toronto, le jeune Bibeau, on ne le reconnaît pas encore sur la rue, mais le coloré commentateur Don Cherry n'a eu que des bons mots à son égard, ce qui l'a flatté et fait bien rire en même temps.