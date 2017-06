Brandon Prust veut refaire sa place dans la LNH

Agence QMI 14-06-2017 | 11h58

L'ancien ailier du Canadien de Montréal Brandon Prust a passé la dernière saison en Europe, mais il compte revenir dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année.

Prust avait attiré l'attention des Maple Leafs de Toronto, avec qui il s'est entraîné pendant plusieurs semaines, mais il a finalement décidé de quitter vers l'Allemagne, où il a porté les couleurs des Ice Tigers de Nuremberg.

«C'était du bon calibre, a mentionné l'attaquant au réseau Sportsnet. La patinoire est plus grande et le jeu est différent, tu as plus de temps avec la rondelle. La façon de vivre est différente en Europe, tout comme le voyagement. J'ai eu beaucoup de plaisir.»

L'athlète de 33 ans est toutefois plus déterminé que jamais à refaire sa place dans le circuit Bettman.

«Je vais tenter de réaliser ce que j'ai fait l'an dernier : obtenir un essai avec une équipe et connaître un bon camp d'entraînement», a-t-il expliqué.

Prust, qui est natif de London, en Ontario, aimerait bien obtenir une autre occasion d'impressionner les dirigeants des Leafs.

«S'ils me le demandaient, j'accepterais, mais nous allons voir ce qui va se passer au cours du prochain mois», a-t-il dit.

«J'ai toujours travaillé très fort l'été pour arriver au camp en excellente forme et tenter d'attirer l'attention.»

Le vétéran a récolté 115 points et 1036 minutes de punition en 486 matchs dans la LNH avec le CH, les Canucks de Vancouver, les Rangers de New York, les Flames de Calgary et les Coyotes de Phoenix.