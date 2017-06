Les meilleurs joueurs des Penguins se sont levés

Agence QMI 09-06-2017 | 21h08

Après avoir échappé l'avantage de la série lors des deux parties à Nashville, les Penguins de Pittsburgh avaient besoin que leurs meilleurs joueurs sortent de leur torpeur à l'occasion du cinquième match. C'est exactement ce qui s'est produit.

Sidney Crosby (trois mentions d'aide), Evgeni Malkin (un but et une mention d'aide) et Phil Kessel (un but et deux mentions d'aide) ont été les attaquants les plus menaçants de la rencontre et leur jeu inspiré s'est fait ressentir sur le tableau indicateur.

D'ailleurs, l'entraîneur des Penguins Mike Sullivan a eu de bons mots pour Malkin et Kessel, qu'il avait réunis sur le même trio jeudi dans l'espoir de relancer son attaque.

«Ils se sont levés au moment opportun, je crois que ça en dit long sur leur force de caractère, a-t-il commenté vendredi. Ils ont été récompensés sur la feuille de pointage, mais c'était plus que ça, ils ont joué de la bonne façon partout sur la patinoire.»

Héros obscur

Au-delà de la contribution attendue des attaquants, la brigade défensive des Penguins - souvent mise à mal depuis le début des séries éliminatoires - a elle aussi élevé son jeu d'un cran. Cette défensive sans tête d'affiche en l'absence de Kristopher Letang continue de défier les pronostics et n'est plus qu'à une victoire d'en faire mentir plusieurs.

«Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de la saison que notre groupe de défenseurs est le héros obscur de cette équipe. Je crois que ce fut leur meilleur match jeudi», a noté Sullivan.

Les Penguins devront reproduire la même recette dimanche, dans l'environnement hostile du Bridgestone Arena, s'ils veulent répéter l'exploit de soulever la coupe Stanley pour une deuxième année consécutive.

Les Predators, faut-il le rappeler, n'ont perdu qu'un seul match à domicile depuis le début des présentes séries.