Que se passe-t-il avec les Blackhawks?

Établis comme favoris pour remporter la Coupe Stanley par les preneurs aux livres, les Blackhawks de Chicago ont subi une gênante défaite de 5-0 devant leurs partisans face aux Predators de Nashville, samedi.

En retard 2-0 dans cette série de premier tour, l'équipe de l'Illinois devra trouver une façon de renverser la vapeur. Les gros canons des Hawks devront se lever, eux qui sont invisibles depuis le début de la confrontation.

«Je n'ai pas marqué après deux matchs. C'est inacceptable, a indiqué Patrick Kane au NHL.com après la défaite. En tant que joueur offensif, tu prends fierté à compter des buts. Je dois être meilleur.»

Le capitaine des Hawks Jonathan Toews a tout de même donné du crédit à ses rivaux.

«Ils font du bon travail défensivement pour nous frustrer et nous enlever de l'espace, a-t-il dit. C'est comme si l'on tentait parfois de forcer certains jeux, et de leur côté, lorsqu'ils ont une occasion de marquer, ils profitent de nos erreurs et la rondelle se retrouve au fond du filet.»

En pleine confiance

Le gardien Pekka Rinne a connu un fort match samedi. Le Finlandais totalise 59 arrêts en deux sorties jusqu'à maintenant.

«Ce n'est pas tous les jours que tu réussis un jeu blanc, a-t-il mentionné. C'est plutôt rare. Ça fait du bien d'un point de vue personnel, mais surtout en tant qu'équipe, nous sommes satisfaits de cette performance.»

L'entraîneur-chef des Predators Peter Laviolette croit que Rinne a fait la différence au dernier engagement.

«Il a fait des arrêts incroyables, surtout en troisième période, lorsque le pointage était de 3-0, a-t-il souligné. Maintenant nous sommes en bonne position, mais le prochain but sera très important devant nos partisans.»

La troisième partie sera présentée lundi soir à Nashville.