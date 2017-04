Front commun pour PyeongChang

Jean-François Chaumont 03-04-2017 | 10h36

TAMPA - Gary Bettman menace encore de bouder les Jeux olympiques de PyeongChang. À moins d'un an du grand rendez-vous en Corée du Sud, une multitude de joueurs de la Ligue nationale (LNH) ont élevé leur voix afin de poursuivre l'aventure olympique.

Le discours est unanime. Que ce soit dans le vestiaire du Canadien de Montréal, du Lightning de Tampa Bay ou des Red Wings de Detroit. Que ce soit de la part d'un Canadien, d'un Américain, d'un Suédois, d'un Russe, d'un Tchèque, d'un Slovaque ou d'un Finlandais.

«Je peux simplement dire que tous les joueurs désirent y participer», a résumé Victor Hedman, un défenseur suédois du Lightning.

«Les partisans veulent voir les meilleurs joueurs au monde et nous voulons y participer, a renchéri Max Pacioretty, qui a représenté les États-Unis aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Pour moi, c'est une décision logique. Nous devons y aller pour le bien de notre sport. C'est bon pour la croissance du hockey, c'est bon pour la visibilité, alors c'est aussi bon pour les propriétaires.»

Une question de fierté

Le sentiment d'appartenance à la mère patrie est important chez les joueurs.

«Comme tous les joueurs, je réaliserais un rêve en défendant les couleurs de la Russie aux Jeux olympiques, a dit l'ailier Nikita Kucherov, du Lightning. Je regarde les Olympiques depuis que je suis tout petit. Il y a un grand sentiment de fierté quand tu joues pour ton pays. Il s'agirait d'un rêve pour moi.»

«Je dois plusieurs choses à mon pays natal, la Slovaquie, a mentionné l'ailier des Red Wings Tomas Tatar. J'ai commencé à jouer au hockey là-bas. Quand tu portes les couleurs de ton pays, c'est une façon de redonner. Pour moi, il n'y a pas de plus beau sentiment. Même si nous n'avons pas obtenu de médaille à Sotchi, c'était magique d'y jouer.»

Depuis Nagano en 1998, les joueurs de la LNH ont toujours participé aux Jeux olympiques. Âgé de 38 ans, Andreï Markov compte un bon bagage d'expérience avec des participations à Turin (2006), Vancouver (2010) et Sotchi (2014).

«Peu importe le sport, les athlètes sont toujours fiers de représenter leur pays, a-t-il souligné. Il n'y a rien de plus gros que les Jeux olympiques. C'est aussi important pour les partisans de voir les meilleurs joueurs de hockey au monde.»

Une partie de poker

L'impatience devient de plus en plus palpable dans le camp des joueurs.

«C'est gros comme enjeu, a rappelé l'ailier du CH Alexander Radulov. J'ai lu plusieurs choses sur la participation ou non pour les Jeux olympiques, mais je comprends que nous n'avons pas le dernier mot. Les propriétaires décideront de notre sort. Je ne fais pas partie des décideurs, mais pour moi, la réponse est simple: nous devons y être. J'ai vécu les Jeux de Vancouver et de Sotchi et je voudrais poursuivre l'aventure à PyeongChang.»

En faisant une croix sur PyeongChang, Bettman se placerait les joueurs à dos.

«C'est une grosse partie de poker et Bettman cache bien son jeu, a mentionné Brendan Gallagher. Il cherchera à avoir le plus de jetons devant lui. Je trouve ça décevant qu'il utilise les Olympiques pour essayer d'obtenir plus de concessions de la part des joueurs. Il sait très bien que nous voulons y participer.»

«Ce qui est le mieux pour le sport, c'est de voir les meilleurs joueurs au monde à PyeongChang, a poursuivi l'ailier du Canadien qui a représenté le Canada au Championnat du monde en 2016 en Russie. On devrait se concentrer sur l'enjeu le plus important, mais il y a aussi d'autres aspects à considérer. Je peux comprendre certaines craintes des propriétaires. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes partenaires dans la convention collective. Il faut aussi penser aux partisans. Ils ont le droit de voir les meilleurs joueurs aux Jeux olympiques.»

Le compte à rebours est maintenant commencé. Il reste encore du temps, mais Bettman aura intérêt à accélérer les négociations avec René Fasel, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, et Thomas Bach, le président du Comité international olympique, afin de dénouer l'impasse. Les joueurs ne peuvent pas être plus précis: ils souhaitent être à PyeongChang.