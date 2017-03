5 à 7 nouvelles sportives: le 13 chanceux pour David

02-03-2017 | 16h58

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Échangé aux Oilers d'Edmonton par le Canadien de Montréal, mardi soir, l'attaquant David Desharnais a participé à sa première séance d'entraînement avec sa nouvelle équipe, jeudi.

Le Québécois a également révélé qu'il portera désormais le numéro 13 pour son séjour chez les Oilers.

«C'est un nouveau départ et espérons que je pourrai en tirer le meilleur. [...] Je ne peux plus attendre», a-t-il dit aux médias.

Croyez-vous que le petit attaquant parviendra à relancer sa carrière?

(...)

L'écurie Williams a émis un communiqué tôt jeudi matin pour annoncer que l'accident impliquant Lance Stroll mercredi avait fait des dommages au châssis de la monoplace et que toute participation de l'équipe aux essais privés jeudi était exclue.

«Après une vérification en soirée, nous avons convenu qu'il fallait préparer un deuxième châssis, peut-on lire. La voiture sera prête pour le deuxième bloc des essais privés qui s'amorcera mardi prochain au circuit de Barcelone-Catalogne.»

Croyez-vous que Williams parviendra à se hisser sur le podium cette saison?

(...)

Les Blackhawks de Chicago ont accordé un contrat de trois ans à l'attaquant Matthew Highmore.

Les clauses financières du pacte n'ont pas été spécifiées.

Le joueur de 21 ans n'a jamais été repêché par une organisation de la Ligue nationale et termine sa cinquième saison avec les Sea Dogs de Saint John, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Depuis le début de la campagne, il a inscrit 32 buts et 50 mentions d'aide pour 82 points en 58 parties.

Le Canadien se taillera-t-il une place dans la formation de l'Illinois au cours des prochaines saisons, selon vous?

(...)

La triathlonienne québécoise Sarah-Anne Brault ainsi que ses compatriotes Kirsten Sweetland et Andrew Yorke ont annoncé leur retraite de la compétition.

Native de la Vieille Capitale, Brault, 27 ans, a terminé dans le top 15 à cinq reprises lors des Séries mondiales du triathlon, finissant au quatrième rang une fois. Elle compte également deux médailles dans le cadre des épreuves de la Coupe du monde.

«La retraite a été une décision très difficile et qui a pris quelques mois à prendre. En fin de compte, je ne suis pas prête à me consacrer à 100 % à un autre cycle olympique, alors je savais qu'il était temps, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

(...)

Incapables de trouver un terrain d'entente avec le joueur de champ extérieur Mookie Betts, les Red Sox de Boston ont automatiquement renouvelé son entente pour la saison 2017.

Le principal intéressé touchera ainsi 950 000 $. Ce pacte est le deuxième plus important financièrement de l'histoire des ligues majeures de baseball pour un joueur ayant plus de deux années d'expérience et n'étant pas admissible à l'arbitrage salarial.