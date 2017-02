Bishop à Los Angeles, Hanzal au Minnesota

26-02-2017 | 19h35

Le Lightning de Tampa Bay a échangé le gardien de but Ben Bishop aux Kings de Los Angeles, dimanche.

En retour, la formation floridienne met la main sur le défenseur Erik Cernak, le gardien de but Peter Budaj et un choix de septième ronde lors du repêchage de 2017. Cernak était le capitaine de la formation slovaque au plus récent Championnat du monde de hockey junior.

En plus de Bishop, les Kings obtiennent également un choix de cinquième tour.

Jonathan Quick avait pourtant effectué un retour au jeu samedi, dans un gain de 4-1 des Kings face aux Ducks d'Anaheim.

Bishop a disputé 32 matchs cette saison et a conservé une fiche de 16-12-3. Il possède une moyenne de buts alloués de 2,55 et un taux d'arrêt de ,911.

De son côté, Budaj a très bien fait en l'absence de Quick.

L'ancien du Canadien de Montréal a maintenu une fiche de 27-20-3 en 53 matchs. Il montre une moyenne de buts alloués de 2,12 et un taux d'efficacité de ,917.

Hanzal prend la direction du Minnesota

Quelques minutes plus tard, le Wild du Minnesota a acquis les services de l'attaquant Martin Hanzal des Coyotes de l'Arizona.

L'ancien du Canadien de Montréal Ryan White poursuivra également sa carrière au Minnesota. Le Wild met aussi la main sur un choix de quatrième ronde en 2017.

En retour, les Coyotes obtiennent un choix de première ronde en 2017 et un autre de deuxième tour en 2018, en plus d'une sélection conditionnelle, qui pourrait permettre à la formation de parler en deuxième ronde, lors du repêchage de 2019.

Hanzal a fait bouger les cordages 16 fois cette saison, en plus d'obtenir 10 mentions d'aide, en 51 rencontres. Il a écopé de 43 minutes de pénalité, tout en montrant un différentiel de -15.

Pour sa part, White a inscrit sept buts et six mentions d'aide à son dossier en 46 affrontements. Il a passé 70 minutes au cachot.

Le Wild pointe au premier rang de la section Centrale, en vertu d'une fiche de 39-14-6.

Avant les matchs de dimanche soir, le club évoluant à Saint Paul possédait une avance de trois points sur les Blackhawks de Chicago (38-18-5).