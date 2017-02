5 à 7 nouvelles sportives: le Calder à Laine?

20-02-2017 | 16h56

Ayant notamment aidé les Jets de Winnipeg à vaincre le Canadien de Montréal vendredi, Patrik Laine a reçu la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey.

Depuis le début de la saison, Laine a récolté 52 points, dont 28 buts, en 54 matchs. Il domine toutes les recrues au classement des pointeurs, devant Auston Matthews et Mitchell Marner, tous deux des Maple Leafs de Toronto. Ces trois joueurs luttent ainsi pour l'obtention du trophée Calder en compagnie du gardien des Penguins de Pittsburgh Matt Murray.

À qui le titre de la recrue par excellence, selon vous?

(...)

Plusieurs amateurs de baseball ont sourcillé en apprenant que le lanceur Éric Gagné ferait partie de l'équipe canadienne à la Classique mondiale de baseball, mais le Québécois de 41 ans n'exclurait pas non plus un possible retour dans le baseball majeur.

Avant de penser à revoir Gagné dans les «grandes ligues», il sera d'abord intéressant de voir ce qu'il sera en mesure de faire avec le Canada, du 9 au 12 mars, à Miami.

(...)

Au soccer, le Toronto FC a fait signer un contrat au milieu de terrain Victor Vazquez. L'athlète de 30 ans a récemment évolué avec le Cruz Azul, une équipe de la première division mexicaine.

(...)

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a grimpé de 39 places et se retrouve au 171e rang du classement mondial du golf féminin ayant été mis à jour lundi.

(...)

Au tennis, la Québécoise Eugenie Bouchard a perdu une place au classement et se retrouve désormais 45e. Chez les hommes, l'Ontarien Milos Raonic demeure au quatrième échelon, derrière le Britannique Andy Murray, le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Stan Wawrinka.