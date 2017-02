5 à 7 nouvelles sportives: Vermette dans l'eau chaude

15-02-2017 | 16h33

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'attaquant des Ducks d'Anaheim Antoine Vermette devra vraisemblablement purger une suspension de 10 matchs pour avoir frappé le juge de ligne Shandor Alphonso durant la rencontre de mardi face au Wild du Minnesota.

Le natif de Saint-Agapit a asséné un coup de bâton à sa victime, l'atteignant à la jambe après avoir perdu une mise au jeu contre Mikko Koivu en troisième période. Il a reçu une pénalité d'inconduite.

Que pensez-vous de ce geste?

(...)

Le Québécois Georges St-Pierre serait près d'une nouvelle entente avec l'Ultimate Fighting Championship (UFC).

La nouvelle a été rapportée par le site MMA Fighting.

«St-Pierre est sur le point de signer un nouveau contrat pour de multiples combats», a-t-on indiqué.

Cette entente surviendrait après des mois et des mois de négociations.

Pensez-vous que le pugiliste redeviendra champion?

(...)

Avec la date limite des transactions qui approche, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a été clair: il ne sacrifiera pas un espoir de premier plan comme Mikhail Sergachev dans le but d'améliorer son équipe à court terme.

«On a les outils nécessaires pour gagner, a souligné Bergevin, lors de la conférence de presse concernant le congédiement de l'entraîneur-chef Michel Therrien. Pour les transactions, le pouls, et je veux être clair là-dessus, de donner des jeunes comme (Mikhail) Sergachev pour un joueur de location, ça n'arrivera pas. Je vais toujours regarder pour améliorer l'équipe, mais si le prix à payer est nos jeunes qui vont être dans l'organisation pour 10 ou 15 ans, je ne le ferai pas.»

S'agit-il de la bonne décision?

(...)

Le Québécois Marc-Olivier Brouillette a troqué le maillot des Alouettes pour celui des Roughriders, concluant une entente avec la formation de la Saskatchewan à titre de joueur autonome.

Brouillette, qui a célébré ses 31 ans mardi, avait été nommé sur l'équipe d'étoiles de la section Est de la Ligue canadienne de football (LCF) en 2016.

Le maraudeur portait les couleurs des Alouettes depuis ses débuts dans la LCF, en 2010.

Par ailleurs, les Riders ont accordé un contrat au receveur de passes Chad Owens en après-midi.

(...)

Les Alouettes de Montréal ont annoncé avoir conclu une entente de deux saisons avec le quart-arrière Jacory Harris.

L'athlète de 6 pi et 4 po et 214 lb s'amène au Québec après des séjours avec les Tiger-Cats de Hamilton et les Eskimos d'Edmonton.

Originaire de Miami, l'homme de 26 ans a passé la saison 2013 au sein de l'équipe d'entraînement des Eskimos, au moment où le directeur général des Moineaux, Kavis Reed, était l'entraîneur-chef.